Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

İşte o paylaşım...

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

"DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK"

TRT Spor'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu ise Galatasaray'ın kendisine yönelik açıklamasına "Benim bu kadar şeffaf konuşmamdan bunlar çıkardılarsa zaten kamuoyu onları yargılayacak. Yalılarda Galatasaray'a kumpası konuştuğumu ispatlamazlarsa bunun bedeli çok ağır olur. Ben çocuklarıma iyi bir miras bırakmak peşindeyim "Bu sözleri söyleyen Dursun Özbek'e benim saygım yok. 9 kulüple beraber gelsinler desinler ki, 'biz bunları istemiyoruz' o zaman değerlendiririz bunu. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların düşüncesini anlamıştır." yanıtını verdi.