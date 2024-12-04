TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın b planı belli oldu! Osimhen olmazsa...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, sezon başında flaş bir hamleye imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun bonservisini almaya çalışan yönetim, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı b planını berlirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.12.2024- 06:40
Kızlarının velayetini almaya çalışan ve operasyonu geciktiren Arjantinli forvet, Galatasaray cephesinin "İtalya'da ameliyat olmanı istiyoruz" önerisini geri çevirdi.
KULÜP DOKTORU GİDEMEDİ
İcardi, Avrupa'da bıçak altına yatsaydı, kulüp doktoru Yener İnce de bizzat ameliyatta olacaktı. Operasyon sürecinde İcardi ile anlaşamayan sarı-kırmızılılar, 6 aylık rehabilitasyon sürecini takip edecek. 'Bu sezonu kapattı' gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yeni sezon kampına yetişmesi de şüpheli.