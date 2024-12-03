Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a özel flaş açıklamalarda bulundu. Özbek, açıklamalarında Türkiye Futbol Federsonu Başkanı İbrahim Hacısosmanoğlu hakkında, "Fenerbahçe'nin ağzıyla konuşuyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor.