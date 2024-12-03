Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'un konuğu olduğu programda yabancı hakem konusuna da değindi.

Özbek konuyla ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Rakibimiz geçen sene yabancı VAR hakemi çok istedi, sonuç ortada! Yabancı akımlarla maç yapıyoruz, bir gün ağzımızdan hakemle ilgili bir şey çıkmıyor. Yabancı hakem konuşurken, Türk hakemleri de rencide etmemeliyiz. Bütün maçlara yabancı VAR getiremeyeceksen nasıl olur? Bilmiyorum. Bizim kemikleşmiş bir görüşümüz yok. Sadece Galatasaray mücadele ettiği şartları bilsin yeter. Kimse sinsi planların arkasına saklanarak Galatasaray ile mücadele etmeye kalkmasın! Kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez.