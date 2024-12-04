GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! O oyuncular geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! O oyuncular geri dönüyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Süper Lig’in 15’inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Bu hazırlıklar yapılırken, Cimbom'un sakatlarının son durumları belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2024- 22:48