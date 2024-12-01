Trendyol Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, flaş açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Geçmişte söylendi, futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun diye. Bugün bu yaşandı. TFF Başkanı, hocamızın söylediği bir yorum üzerine, 'görürsünüz o hakem bir daha o stada geliyor mu' dedi. Bugün bu hakemi bilerek buraya gönderdi. Bütün herkesi yenmek zorundayız.

Biz rakiplerimizi de, hakemi de, TFF'yi de yeneceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bütün maçlarımıza vereceksiniz. Biz hepinizi yenmek üzere hazırlanıyoruz. TFF Başkanı söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray'a konuşuyor.

Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Hodri meydan diyorum. Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. Her yerde Galatasaray'a konuşuyorsunuz. Kapalı odalarda Galatasaray'ı hedef alıp konuşuyorsunuz. Galatasaray size ne yaptı?

Hiç kimse Galatasaray'la uğraşmaya kalkmasın. MHK'ye sesleniyorum, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır verilsin yoksa başka şeyler konuşacağım."