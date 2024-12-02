Süper Lig takımlarından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası sosyal medya hesabından flaş paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan ise karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray taraftar grubunun "yuvana hoş geldin Arda Turan" paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı. Arda Turan ayrıca bu paylaşımına nazar boncuğu ile birlikte sarı kırmızı kalp de koydu.

Eyüpspor'un hocası yaptığı bir başka paylaşımda ise "Bu muhteşem karşılama için çok teşekkür ederim, beni çok duygulandırdınız." ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcının bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeni topladı.

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