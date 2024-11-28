UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray, 5. haftada Az Alkmaar'a konuk oluyor. Alkmar - Galatasaray maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Burmeester, Lahdo, van Bommel, Parrott

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, , Mertens, Yunus, Osimhen, Batshuayi

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 322. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 322 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 441 kez havalandırırken, kalesinde 484 gol gördü.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 20 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 6 olmak üzere oynadığı 20 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: