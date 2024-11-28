AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Bu mücadele 1-1 beraberlike sonuçlandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 22:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024- 09:32