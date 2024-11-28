UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmar'a konuk oldu.
Hollanda'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Sarı-kırmıızlıların golünü 43. dakikada Osimhen kaydetti.
Ev sahibi ekibin golü ise Mijnans'tan geldi.
Bu sonucun ardındanGalatasaray puanını 11'e yükseltti.
AZ Alkmar ise puanını 7 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.
9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
AZ Alkmaar Mijnans'ın golüyle öne geçti. pic.twitter.com/9vph346lY0— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
⚽GOOOLLL! Koopmeiners'in kendi kalesine attığı golle AZ Alkmaar karşısında temsilcimiz beraberliği yakaladı! pic.twitter.com/AM6V5P8nQO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024