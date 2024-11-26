GALATASARAY HABERLERİ: Şili'nin Carlos Tevez'i Cimbom'a geliyor! Bedava transfer...

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Okan Buruk ve yönetim ara transfer dönemi öncesi toplantı yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmar ile oynanacak mücadele sonrası transfer için somut adımlara başlayacağı öğrenildi. Galatasaray'da bu noktada hem santrfor hem de hücumda iki kanatta oynayabilen oyuncu arayışı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar son olarak sözleşmesi 31 Aralık 2024 yılında sona erecek sürpriz bir ismi gündemine aldı.