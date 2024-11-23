Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hep karışık oluyor milli aradan sonraları. Biz çok iyi hazırlanmıştık. Zor olacağını biliyorduk. Zor bir saha, inanılmaz bir rüzgar vardı, bizi zorladı. Sabırlı oynadık, 10 kişi kaldılar, ondan sonra boşluk bulmak kolaylaştı. Michy'nin golüyle kazandık. Çok mutluyuz."

"Her gün çalışıyorum ki hafta sonlarında kendimi göstereyim. Galatasaray için çalışıyorum. Yapılan övgüler hiç önemli değil benim için. Takım kazanıyorsa ben mutluyum. Hayatını kaybeden bir Galatasaray taraftarı vardı. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım ki o da bu galibiyeti kutluyordur çok uzak olmayan bir yerde..."