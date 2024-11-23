Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız."

"Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor."