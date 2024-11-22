Galatasaray'da zorunlu rotasyon! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da milli aranın ardından start Bodrum FK maçı ile verilecek. Ligde liderliğini sürdüren Cimbom, zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi ve Jacobs sakatlığı, Davinson Sanchez ise cezası nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak. İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı muhtemel 11'i. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2024- 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024- 11:37