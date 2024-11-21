Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Futbolcular daha sonra savunma ve hücum organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Bodrum'a hareket edecek.

Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak.