Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılar ocak ayında hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Cimbom'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Yönetimin, eski Fenerbahçeli yıldızı kadroya katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 09:18