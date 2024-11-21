GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan flaş açıklama! Mauro Icardi ne zaman sahalara dönecek?

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi ile ilgili konulan tecrübeli teknik adam, Arjantinli yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2024- 21:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024- 21:37