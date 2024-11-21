Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Icardi, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Katkısı herkesin gözü önünde. Icardi, bir Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, başarısıyla...

Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ameliyat geçirecek çapraz bağlarından. En kısa sürede geri dönmesini bekleyeceğiz. Galatasaray'ı çok seviyor.

Burada oynaması, hareketlerinden, performansından, arkadaşlarıyla iletişiminden bunu tespit etmek mümkün. Galatasaray'a bu başarıları yaşatan bir futbolcuya da başkan ve yönetim gereken ilgiyi gösteriyor.

"MART AYINDA DÖNMESİNİ BEKLİYORUM"

Kendisini mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgi ve şefkati ona her zaman gösteriyorum.