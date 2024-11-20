Galatasaray ile Manchester United'ın 25 milyon Euro'luk transfer yarışı!

Galatasaray ile Manchester United'ın 25 milyon Euro'luk transfer yarışı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tüm kulvarlarda büyük başarılar hedefleyen sarı-kırmızılı ekip gözünü İngiliz yıldıza dikti. O futbolcu için Manchester United ile karşı karşıy gelen Cimbom, transfer yarışını kazanmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)