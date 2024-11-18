TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray ile anılıyordu! Borja Sainz için Norwich'ten açıklama geldi
Lig lideri Galatasaray'ın Norwich City'de forma giyen Borja Sainz'i transfer etmek istediği iddia edilmişti. Championship ekibinden başarılı oyuncunun geleceği ile ilgili bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Sezon başında Norwich City'den Gabriel Sara'yı transfer eden Galatasaray bir kez daha İngiliz ekibinin kapısını transfer için çaldı. Sarı - kırmızılılar, İspanyol kanat oyuncusu Borja Sainz'i kadrosuna katmak istiyor. Norwich City'den yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama geldi.
2022/2023 sezonunda Süper Lig'de Giresunspor forması giyen İspanyol oyuncu, yeşil-beyazlı formayla ligde sahaya çıktığı 32 maçta dokuz gol ve dört asistlik perfomans sergilemişti.
Giresunspor'un Süper Lig'e veda etmesinin ardından ise bonservissiz bir şekildi İngiltere Championship ekibi Norwich City'nin yolunu tuttu. Geçen sezon Gabriel Sara ile birlikte forma giyen Sainz, yeşil-sarılı ekibin formasını tüm kulvarlarda 39 kez giyerken sekiz gol ve iki asistlik katkı verdi.
BU SEZON DURDURULAMIYOR
23 yaşındaki oyuncu bu sezon ise adeta Championship'te şov yapıyor. Ligde 15 maça çıkan yıldız oyuncu 11 kez gol sevinci yaşarken iki kez de asist yaptı.
Norwich City Sportif Direktörü Ben Knapper'a, kulübün yıllık olağan toplantısında Borja Sainz ile ilgili ortaya atılan tranfer iddiaları soruldu. İşte Knapper'in bu sorulara verdiği cevaplar;
"Borja'yı ocak ayında satmamıza gerek yok. Açıkçası hiçbir zaman satmamıza gerek yok. Ama eğer iyi bir teklif geliyorsa bu aşırı yüksek bir fiyat olmak zorunda da değil o zaman duruma bakmak zorunda kalırız."
"Borja bizim için harika bir oyuncu değil mi? Son seyahatimde pek çok kişiyle görüştüm. Tüm oyuncuları ve oynadıkları maçları gösteren bir tablo var. Bu kulüpte Sainz'den daha fazla forma kimse yok. Orada insanlara 'Çünkü çok çalışıyor' dedim. O harika bir karakter ve eğer yoluna başka bir kulüpte devam etmek isterse buna bakarsınız. Ama Ocak ayında ayrılması bizim için erken olur diye düşünüyorum.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Borja Sainz'in 18 ay sonra tamamlanacak olan sözleşmesiyle alakalı olarak ise, "Şu anda sözleşmesiyle ilgili tüm seçenekleri araştırmak için temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler devam ediyor. Bu bizim iyi bir sonuca ulaşmak için ele aldığımız bir durum" ifadelerini kullandı.