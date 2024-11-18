"Borja bizim için harika bir oyuncu değil mi? Son seyahatimde pek çok kişiyle görüştüm. Tüm oyuncuları ve oynadıkları maçları gösteren bir tablo var. Bu kulüpte Sainz'den daha fazla forma kimse yok. Orada insanlara 'Çünkü çok çalışıyor' dedim. O harika bir karakter ve eğer yoluna başka bir kulüpte devam etmek isterse buna bakarsınız. Ama Ocak ayında ayrılması bizim için erken olur diye düşünüyorum.