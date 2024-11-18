GALATASARAY HABERİ | Davinson Sanchez için Real Madrid iddiası! Rekor rakamı ödemeye hazırlar
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakın takibine giren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor. İstikrarlı performansıyla takıma önemli katkı sağlayan 28 yaşındaki futbolcuya İspanya devi Real Madrid kancayı taktı. İşte Real Madrid'in Davinson Sanchez için ödemeye hazır olduğu rekor bonserbiv bedeli... (DIŞ HABER)
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.11.2024- 12:32