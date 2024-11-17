GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! 'Para+Oyuncu...'
Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden eski günlere dönen ve Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren Victor Osimhen için İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United gaza bastı. İngiliz ekibi Nijeryalı oyuncunun transferi için Napoli'ye para+oyuncu teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...(DIŞ HABER)
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.11.2024- 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024- 17:01