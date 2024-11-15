Galatasaray'da Takım Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'un sakatlıklarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

YENER İNCE'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU YÜRÜMEYE ENGEL DEĞİL"

"Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Dr. Yener İnce: Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz başlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."

"AŞİL TENDONUNDA KANAMA VAR"

(Jakobs) "Ismail, son oynadığımız lig maçının ilk yarısında aşil tendonu ve biraz üstünde ağrı hissetti. Aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var. Tendonun bir kısmı kasın içinde devam eder. O devam eden alanda da bir yırtık var. Tedavisine başladık. Yarın özel enjeksiyon tedavisi ekleyip, tedavi sürecine devam edeceğiz. Rehabilitasyon süreci başladı. Sakatlığın yeri çok önemli olduğu için dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceği ile ilgili bir açıklama yaparız; ama şu an bir şey söylemek için erken." ifadelerini kullandı.