Galatasaray'a dünya yıldızı kaleci! Transfer için Taffarel devreye girecek
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Uruguaylı yıldız ise sözleşme sonunda futbolcu bırakma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim ise Muslera'nın ardından bir kaleci arayışına girdi. Bu arayış sonunda Galatasaray, dünya yıldızına kancayı taktı. Cimbom, transfer için eski kalecisi Taffarel'i devreye sokacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.11.2024- 06:40