Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a dünya yıldızı kaleci! Transfer için Taffarel devreye girecek

Galatasaray'a dünya yıldızı kaleci! Transfer için Taffarel devreye girecek Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Uruguaylı yıldız ise sözleşme sonunda futbolcu bırakma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim ise Muslera'nın ardından bir kaleci arayışına girdi. Bu arayış sonunda Galatasaray, dünya yıldızına kancayı taktı. Cimbom, transfer için eski kalecisi Taffarel'i devreye sokacak. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2024- 06:40









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Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer operasyonu devam ediyor.

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Cimbom, bu kez de kaleci transferi için düğmeye bastı.