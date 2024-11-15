GALATASARAY HABERİ | Eski milli futbolcudan transfer çağrısı! "Victor Osimhen'i alın"
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen, sergilediği performansla ve attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü eski milli futbolcu, o kulübe Osimhen'i almaları yönünde transfer çağrısında bulundu. İşte aytıntılar...(DIŞ BASIN)
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 15.11.2024- 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024- 16:51