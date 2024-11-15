Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın transfer listesine giren yıldız futbolcu ile ilgili eski Fransız defans oyuncusundan o kulübe flaş bir çağrı geldi.

Gallas, "Ocak ayında Arsenal'e bir oyuncu transfer edebilseydim, bu dünya çapında bir forvet olurdu, ancak Ocak ayında onlar müsait değil" dedi.