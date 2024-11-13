Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Alman rakibi Wolfsburg'u ağırlayacak. Olatz Rivera Olmedo'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Petrol Ofisi - Wolfsburg maçı 13 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Olatz Rivera Olmedo'nun hakemlik yapacağı karşılaşmada, yardımcı hakemlik görevini Iragartze Fernandez Esesumaga ve Rocio Puente Pino üstlenecek.
Temsilcimiz, A Grubu'ndaki ikinci maçında Roma'ya 6-1 mağlup olurken, rakibimiz son karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.