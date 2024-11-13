Galatasaray - Wolfsburg Kadınlar Şampiyonlar Ligi MAÇI CANLI İZLE | G.Saray - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya’nın Wolfsburg ekibini konuk edecek. Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2024- 14:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024- 14:41