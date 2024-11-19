Okan Buruk buna çok üzülecek! Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı

Okan Buruk buna çok üzülecek! Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerinde devre arası transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna istediği ve aynı zamanda eski öğrencisini takımda görmek için yönetimden talepte bulundu. Sarı-lacivertli ekip ise bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2024- 16:41