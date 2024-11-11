GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Arabistan'da Osimhen çılgınlığı! Çok istiyorlar

Son dakika transfer haberi: Sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Her geçen gün gollerine devam eden yıldız oyuncu için Arabistan ekibinin taraftarları çılgına döndü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2024- 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024- 11:21