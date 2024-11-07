Galatasaray 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) G.Saray Tottenham'ı devirdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'ı konuk etti. Bu mücadeleyi 3-2 kazanan Cimbom, 3 puanı da hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2024- 22:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024- 22:49