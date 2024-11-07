UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İngiliz ekibini 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün ve Osimhen (2) kaydetti.
İngiliz ekibinin golleri ise Will ve Solanke'den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 10'a yükseltti.
Tottenham ise 9 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar 5. hafta maçında ise 28 Kasım'da AZ Alkmar deplasmanına çıkacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLLL! YUNUS AKGÜNNN!! OLAĞANÜSTÜ SÜPER BİR GOL!! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2QE22X5pVW— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı. #UEL pic.twitter.com/17ukYVd0GH— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOLLL! Osimhen attı Galatasaray yeniden önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/5UFME4Vw8w— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOLLL! Victor Osimhen!! Maskeli balo devam ediyor! Fark 2'ye çıktı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/wLYs4ZAtby— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI!
🔴Lankshear kırmızı kart gördü Tottenham 10 kişi! pic.twitter.com/kL7kTaZWJi— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Solanke skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/wipE4hAbTK— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GALATASARAY'DA YİNE SİSTEM DEĞİŞTİ
Son Beşiktaş derbisine takımını 4-4-2 sistemiyle çıkaran Okan Buruk, Tottenham maçında 3-4-1-2'yi tercih etti.
Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, sonrasındaki Beşiktaş derbisinde ise 4-4-2 dizilişini kullandı.
Okan Buruk, Tottenham müsabakasında yine sistem değişikliğine giderek takımını 3-4-1-2'yle sahaya sürdü.
MUSLERA AVRUPA'DA KALEYİ DEVRALDI
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.
Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.
MERTENS'E "DALYA" HEDİYESİ
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.
Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.
TARAFTARLARDAN FİLİSTİN TEZAHÜRATI
Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.
Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.