TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in yakın arkadaşından Galatasaray'a Mohamed Salah müjdesi!

Son dakika transfer haberi: Devre arası ve sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu iddialara ise Osimhen'in yakın arkadaşından yanıt geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)