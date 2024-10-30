Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız isim geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. Cimbom'da o ismin, Tottenham mücadelesinde forma giyme ihtimalinin doğduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2024- 15:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024- 15:17