GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk taburcu edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2024- 14:49