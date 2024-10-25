Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik adamın son olarak rahatsızlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam acil ameliyata alınacak.

Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak ise açıklama geldi:

Kulüpten yapılan açıklama, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir."

"Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerini yer verildi.