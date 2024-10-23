Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde ağırladığı Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığ��mız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler."

"Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.