Okan Buruk'dan sezonu belirleyecek hamle! Osimhen ve Icardi...
Milli araya zirvede giren Galatasaray'da çalışmalar, haftasonundan itibaren devam edecek. Takvimde oluşan boşluğu yoğun bir idman programıyla doldurmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin geleceğini belirleyecek bir taktiğe imza atacak. Deneyimli çalıştırıcı, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i birlikte oynatmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2024- 14:41