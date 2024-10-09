Fotomaç'ın haberine göre, Kasımpaşa mücadelesinde birlikte oynayan iki yıldızın önümüzdeki maçlarda da forveti çiftlemesi bekleniyor.

Fakat birçok oyuncunun milli takımda olması bu işi zorlaştırabilir. Diğer gündem maddesi ise rotasyonun genişlemesi olacak. Jelert ve Yusuf Demir'i bir an önce geniş rotasyona dahil etmek isteyen tecrübeli hoca, böylece Kaan Ayhan'ı da orta sahada kullanabilecek.