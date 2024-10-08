TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Ara transferde...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekipte takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Son olarak Cimbom'da o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2024- 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024- 10:33