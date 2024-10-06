Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Icardi
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Balkovec, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj, Augusto, Richard, Makouta, Efecan, Cordova
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Alanyaspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.