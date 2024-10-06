Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

22. gün 7. maçımıza çıkıyoruz. Kazanarak devam ediyorduk ama son 2 maçta berabere kaldık. Kalite ve gol sayısı olarak şu ana kadar iyi işler yaptık. Sakatlıklarımız var, iyileşenler var. Sallai dün antrenmana çıktı. 11'e başlayacak durumda değildi ama kadroya aldık en azından. Osimhen'i yetiştiremedik, riske etmek istemedik. Bir sonraki maça bizimle başlayacak. Milli takım arasına kazanarak girersek iyi olacak.