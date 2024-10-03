UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Letonyalı ekip Rigas Skola'nın konuğu olacak. Avrupa Ligi ilk maçında PAOK'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, İstanbul'a galibiyetle dönerek 2'de 2 yapmak istiyor. Slovakyalı hakem Filip Glova'nın yönetimindeki maçın yayın bilgileri ve 11'leri merak ediliyor. Peki Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya'ya konuk olacak. Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ülkeye 3 puanla dönerek Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapmak istiyor. İlk maçında PAOK'u evinde 3-1 yenen Aslan, Muslera, Sallai ve Osimhen olmadan sahaya çıkacak. Slovakyalı hakem Filip Glova'nın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın 11'leri açıklandı mı?

RIGAS SKOLA - GALATASARAY MAÇ 11'LERİ

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mertens, Icardi

Rigas Skola: Ondoa, Njie, Prenga, Lipuscek, Savalnieks, Marhiev, Panic, Kouadia, Ikaunieks, Odisharia, Ndjiki

👉RIGAS SKOLA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE👈

RIGAS SKOLA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - Galatasaray maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 320. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, RFS ise konuk olduğu Rumen FCSB takımına 4-1 kaybetti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 319 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 114 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 432 kez havalandırırken, kalesinde 477 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 96. MAÇ

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 95 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom bu müsabakalarda 149 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 120 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 17 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 3 olmak üzere oynadığı 17 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

İLK KEZ LETONYA

RFS ile Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca ilk kez Letonya ekipleriyle maça çıkacak. RFS ise daha önce 2022 yılında UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşırken, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

MUSLERA CEZALI, ZIYECH SAKAT

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, RFS karşılaşmasında kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA'dan 3 maç men cezası alan Muslera, PAOK ile oynanan mücadelede de yer alamamıştı. Uruguaylı kalecinin yerine kalede yine Günay Güvenç olacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Faslı futbolcu Hakim Ziyech de sakatlığından dolayı kadroda olmayacak.

LETONYA LİGİ'NDE LİDER

Bu sezon Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'ndan başlayan RFS, Larne'yi iki maçta da yenerek 2. tura yükseldi. Bu turda Bodo/Glimt'e kaybeden Letonya temsilcisi, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise UE S.Coloma ve APOEL Nicosia'yı geçerek, lig aşamasına kaldı.

RFS, Letonya Ligi'nde liderlik koltuğunda bulunuyor. Letonya temsilcisi oynadığı 30 müsabakada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 78 puan toplarken, 90 gol attı, 19 gol yedi. Öte yandan liginde 19 maçtır kaybetmezken, 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SLOVAKYALI HAKEM

RFS - Galatasaray karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova yönetecek. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ile Peter Bednar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Lukas Dzivjak olacak. VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal görev yapacak.