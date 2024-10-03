Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya'ya konuk oldu. Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşan sarı-kırmızılı temsilcimiz 2-0 öen geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

RFS'nin gollerini 40. dakikada Janis Ikaunieks ile 54. dakikada Lasha Odisharia kaydetti.

Cimbom'un gollerini ise 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 4'e, Rigas Skola ise 1'e yükseltti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ⚽