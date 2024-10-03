Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya'ya konuk oldu. Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşan sarı-kırmızılı temsilcimiz 2-0 öen geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
RFS'nin gollerini 40. dakikada Janis Ikaunieks ile 54. dakikada Lasha Odisharia kaydetti.
Cimbom'un gollerini ise 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün attı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 4'e, Rigas Skola ise 1'e yükseltti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ⚽
⚽️GOOOLL!! Dries Mertens attı Galatasaray öne geçti! Gol öncesi Yunus Akgün'den harika şov! pic.twitter.com/o7J991kee2— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
⚽️GOOOLL!! Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı! Davinson Sanchez önce topu çaldı sonra harika bir asist! pic.twitter.com/hw0m5p7EAg— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
Rigas, Ikaunieks ile farkı bire indirdi. pic.twitter.com/DSm4prymS6— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
Rigas, Odisharia'nın golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/38YGcPafzA— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024