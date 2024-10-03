UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rigas FS ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Yunus Akgün önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yunus Akgün'ün sözleri... | Galatasaray haberleri

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rigas FS ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Yunus Akgün önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ:

"Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz."