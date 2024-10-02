GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında korkuttu! Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında puan kaybı yaşayan Galatasaray, Victor Osimhen'i de kaybetti. İlk yarının sonunda sakatlık geçiren Nijeryalı golcü karşılaşmaya devam edemedi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı. Osimhen'in kaçıracağı maçlar ve sahalara dönüş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2024- 10:26