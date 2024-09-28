Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

"Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız."

"Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık."

"O anda rahatsızlık hissettim, Okan Buruk'a söyledim ve kendimi riske atmak istemedim Sakatlığım ciddi değil."