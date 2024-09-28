Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen maça devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Victor Osimhen sakatlanarak oyundan ayrıldı. | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2024- 20:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024- 20:22
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk 2 golünü kaydeden Victor Osimhen sakatlanarak 45. dakikada oyundan ayrıldı.
Osimhen'in yerine ikinci yarının başında Dries Mertens oyuna dahil oldu.
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