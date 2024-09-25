UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Slavia Prag'a konuk oluyor. Eşleşmenin ilk maçı İstanbul'da 2-2 sona ererken, sarı-kırmızılı ekibimiz Çekya'da avantajlı skoru alıp adını Devler Ligi'nin grup aşamasına yazdırmak istiyor. Slavia Prag - Galatasaray maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz....
GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVIA PRAG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...
GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
👉GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE📺
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Slavia Prag: Votikova, Bendova, Bartovicova, Kosikova, Krejcirikova, Annest, Polcarova, McLaughlin, Svitkova, Ruzickova, Szewieczkova
Galatasaray: Gamze, Demehin, Eda, Sare, Berna, Bakarandze, Ebru, Usme, Diallo, Arzu, Staskova
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: