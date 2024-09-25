UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK'u ağırlıyor.

Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"İLK HEDEFİMİZ İLK 8'DE OLMAK"

"Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız."

"KASIMPAŞA MAÇI NEDEN CUMARTESİ?"

"Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zorluk olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var."