Galatasaray evinde kazandı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Diğer temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Union Saint Gilloise'yı ağırlayacak. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2024- 23:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024- 00:10