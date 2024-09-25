Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında PAOK'u konuk etti. Rakibini 3 golle mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, sahasında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetti. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen ilk 11'i ile çıktı. Konuk ekip PAOK ise; Kotarski, Castro, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Odoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison ve Chalov ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Henüz ilk dakikada ceza sahası dışı sağından Kaan Ayhan'ın içeri çevirdiği topa Osimhen kafayla vurdu fakat top üsten dışarıya çıktı. Baskısını arttıran sarı-kırmızılı ekipte, 10'uncu dakikada Mertens'in soldan ortasında arka direğe seken topa son çizgide vuran Kaan Ayhan'ın şutunu kaleci Kotarski köşeden çıkardı. Karşılaşmanın ilk çeyrek dilimi geçerken, Galatasaray rakibini ön alan baskılarıyla hataya zorladı. PAOK ise takım halinde sarı-kırmızılıları savundu. Baskısına sürdüren Galatasaray, 27'nci dakikada önce Osimhen ile ardından aynı dakika içerisinde Sara ile gole çok yaklaştı. İlk yarının bitimine 3 dakika kala Galatasaray, Yunus Akgün ile etkili geldi. Ceza sahası dışında Kaan Ayhan'ın içeriye doğru çevirdiği topa sol çaprazda bekletmeden Yunus vurdu fakat top yan ağlarda kaldı. İlk yarının sonuna doğru konuk ekip, Konstantelias ile etkisini arttırdı. Uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Pozisyonun ardından karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'ler ile devam etti. İkinci yarının başında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içerisine doğru hareketlenerek şutunu vurdu fakat kaleci Kotarski son anda çeldi. Pozisyonun devamında korner kazanan Galatasaray, 48'inci dakikada karşılaşmada öne geçti. Soldan Mertens'in ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda son çizgide Baba topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. Golden sonra topun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, rakip yarı sahada pasla oyun kurmaya devam etti. 63'üncü dakikada Galatasaray'da soldan Jakobs'un ön direğe ortasında Osimhen topa dokundu fakat meşin yuvarlağı kaleci Kotarski son anda kurtardı. Mücadelenin 67'nci dakikası geçerken konuk ekip beraberliği sağladı. Sağdan Castro'nun son çizgide içeri çevirdiği topu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla kurtardı. Seken topu önünde bulan Konstantelias meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Golden sonra Galatasaray, oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı ve 76'ncı dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen'in kafayla indirdiği topa kale önünde Yunus Akgün bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 90+5'inci dakikada Galatasaray, Mauro Icardi ile 3'üncü golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Kerem Demirbay'ın son çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına çevirdiği pasla Icardi buluştu. Icardi'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 3-1. Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU

Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, PAOK ile oynanan karşılaşmada kart cezası sebebiyle forma giymedi. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu 2'nci maçında Young Boys ile oynanan karşılaşmanın 87'nci dakikasında gol sonrası rakip takım oyuncusu Alan Virginius'a çelme takarak direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Muslera, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza aldığı için bu mücadelede süre almadı. Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Günay Güvenç korudu.

Öte yandan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Günay, son olarak geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük'e karşı 11'de forma giymişti.

OKAN BURUK'UN CEZASI SONLANDI

Teknik direktör Okan Buruk, PAOK karşılaşmasıyla birlikte 2 maçlık cezası da sonlanmış oldu. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2'nci maçında deplasmanda oynanan Sparta Prag mücadelesinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle teknik direktör Okan Buruk, UEFA Disiplin Komitesi tarafından 2 maç ceza almıştı. Cezasını 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynanan iki karşılaşmada çeken Buruk, PAOK maçında takımının başında yer aldı.

HAKIM ZIYECH VE ROLAND SALLAI KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle PAOK mücadelesinde forma giyemedi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ziyech, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında oynanan PAOK ile oynanan müsabakada görev almadı.

Öte yandan Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai de sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için karşılaşmada oynamadı.

MAURO ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, PAOK maçına yedek soyundu. Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan ve bir süredir de sahadan uzak kalan Icardi, PAOK karşılaşmasının 78'inci dakikasında Osimhen'in yerine oyuna dahil olarak 3 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş oldu. 90+5'inci dakikada Galatasaray'ın 3'üncü golünü kaydeden Arjantinli futbolcu, sahalara golle döndü.

BAKAN BAK MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u sahasında konuk ettiği maçı yerinde takip etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde maçı izleyen Bakan Bak, sarı-kırmızılı takıma destek oldu.