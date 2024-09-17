Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Kazanarak liderliği ele geçirmek, puan kaybetmeyen ek takım olmak ve oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyorduk. Rizespor maçındaki gibi oynadık, çok istekliydik. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. İkinci yarı tempomuz düştü. Hücumda ofansif bölgeye çok fazla seçeneğimiz yoktu. O rolü oynayacak Yusuf Demir vardı. Ana kadrodan oyuna sokabileceğimiz oyuncu çeşitliliği azdı."

"Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız."

"Yunus Akgün üzerindeki yükü attığı golle kırdı. Yunus Akgün'ün de Barış Alper Yılmaz'ın da performansından memnunum. Yunus'a güveniyoruz, ona inanıyoruz. İnşallah formunu çok daha yukarılara taşıyacak."

"Kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olsun. Hakem performansı konuşulmasın. İki takım da kazanmaya çıkacak. Son iki senede 3-0 kazandık ve 0-0 berabere kaldık. Yine kazanmak için gideceğiz. Onlar da kazanmak için tutkulu olacaktır. Sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Saha içerisinde kalıp, oyunumuzu oynayacağız. Bu sefer erken bir derbi, iki takım da her ne sonuç olursa olsun bir şey kaybetmeyecek. İki takım da psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak. Kazanmak için oynayacağız."

ICARDI DERBİDE YOK!

"Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. 1 hafta, 10 güne daha ihtiyacı var. Fenerbahçe maçında olmayacak."