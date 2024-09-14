Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 5 golle mağlup etti. Maçın ardından Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARA'NIN AÇIKLAMALARI:

"İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de mutluyum. Takım olarak da bugün çok iyi performans gösterdik."

"RAHAT OLDUĞUM POZİSYONDA OYNUYORUM"

"Hocanın benden istediklerine alışmaya çalışıyorum. Oyun içinde bazen değişiklikler oluyor. Rahat olduğum bir pozisyonda oynuyorum. Hoca ne isterse onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Duran topları hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu. Duran topların çok önemli bir silah olduğunu söylüyordu. Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum"