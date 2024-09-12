Victor Osimhen Galatasaray'la ilk idmanına çıktı! İşte o anlar

Victor Osimhen Galatasaray'la ilk idmanına çıktı! İşte o anlar

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Diğer yandan dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'i renklerine bağlamanın heyecanını yaşayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu ilk idmanına çıktı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2024- 23:24 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024- 23:25